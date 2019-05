Trotzdem wird weltweit immer mehr getrunken. Für eine internationale Studie im Fachmagazin The Lancet wurden Daten aus 189 Ländern ausgewertet. Dabei kam raus, dass der Alkoholkonsum der aller Menschen zusammen genommen zwischen 1990 und 2017 um 70 Prozent gestiegen ist. Das liegt daran, dass es mehr Menschen auf der Welt gibt, und jeder einzelne mehr trinkt. Allerdings ist das von Land zu Land sehr unterschiedlich. Am meisten getrunken wurde 2017 in Moldawien - 15 Liter reiner Alkohol pro Person. Vor allem wegen des Wirtschaftswachstums hat der Alkoholkonsum auch in China, Indien und Vietnam stark zugenommen. In Osteuropa ging er von einem sehr hohen Level deutlich zurück. Am wenigsten getrunken wurde zuletzt in Nordafrika und im Nahen Osten. In Deutschland war der Pro-Kopf-Konsum gleichbleibend bis sinkend.

Laut Weltgesundheitsorganisation ging 2016 jeder 20. Todesfall auf Alkohol zurück.