Denn bald geht die Gräsersaison so richtig los. Aber so ganz genau was da wann fliegt, weiß man eigentlich gar nicht. Es gibt 11.000 Grasarten - und selbst unterm Mikroskop sehen sich die Pollen extrem ähnlich. Jetzt hat ein britisches Forschungsteam eine Methode entwickelt, wie sich die Pollen genau bestimmen lassen. Dafür schickt man den gesammelten Blütenstaub aus der Luft durch eine DNA-Sequenzier-Maschine.

Die spuckt hinterher aus, welche Gräserpollen vertreten sind und in welcher Menge. Dabei kam für die untersuchten Orte raus, dass die Zusammensetzung von Ort zu Ort und von Woche zu Woche stark variieren kann. Mit der DNA-Methode könnten sich Allergiker in Zukunft genauer informieren, an welchen Tagen ihnen draußen die Nase laufen wird.