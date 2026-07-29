Allergien, Heuschnupfen und Asthma sind vor allem für Kinder aus westlichen Industrienationen ein Problem.

Allerdings: Für Kinder, die auf Bauernhöfen aufwachsen, gilt das oft nicht - denn die haben mehr Mikroben um sich rum, die ihr Immunsystem trainieren. Die Wissenschaft spricht da vom Bauernhof-Effekt.

Ein internationales Forschungsteam berichtet jetzt im New England Journal of Medicine - Evidence, welche Bakterien da genau das Immunsystem vor Allergien und Co schützen. Sie haben Daten von 1000 Land-Kindern aus großen europäischen Studien analysiert und Staubproben aus Kuhställen.

Dabei konnten sie nachverfolgen, wie Stoffe von Bakterien aus dem Verdauungstrakt von Kühen über die Stallluft in die Atemwege von Kindern gelangen - und dort am Ende Entzündungen verhindern.

Die Forschenden sagen: Ihre Ergebnisse könnten helfen, irgendwann ein Medikament zu entwickeln, um den Bauernhof-Effekt auch für Kinder zu simulieren, die nicht auf dem Land aufwachsen.

