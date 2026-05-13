Im vergangenen Sommer hat US-Präsident Donald Trump ein Abschiebezentrum mitten in Floridas Sumpfgebiet persönlich eröffnet.

Seitdem gibt es Widerstand - von Menschenrechtsorganisationen und Tierschutzgruppen. Jetzt berichtet unter anderem die New York Times, dass das sogenannte Alligator Alcatraz dichtmachen soll. Das hätten Behördenmitarbeiter mitgeteilt.

Laut dem Fernsehsender CBSwird der letzte Gefangene nächsten Monat das Gelände verlassen. Wohin die rund 1.400 Inhaftierten stattdessen gebracht werden, ist noch nicht bekannt. Die US-Regierung betreibt viele solcher Abschiebezentren. Dass dieses Zentrum mitten in den Sümpfen liegt, hatte die Regierung damit begründet, dass die Alligatoren dort Häftlinge von einer Flucht abhalten sollten. Der Name "Alcatraz" spielt auf das berüchtigte Hochsicherheitsgefängnis an.

Umweltschutzgruppen warnten vor den Schäden für gefährdete Arten. Die Everglades sind die größte subtropische Wildnis der Vereinigten Staaten.