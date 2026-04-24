Die Kabel von Skiliften können für Vögel eine tödliche Falle sein.

In den französischen Alpen sind in den letzten 60 Jahren fast 600 Todesfälle von Landvögeln durch die Kabel registriert, die Dunkelziffer dürfte noch deutlich höher sein. Besonders oft traf es Birkhühner.

Naturschützer wollten deshalb wissen, wie gut die Vögel sehen, um für Birkhühner gut sichtbare Markierungen für die Kabel entwickeln zu können. Dazu ist jetzt eine Studie im Journal of Experimental Biology erschienen. Demnach können Birkhühner kein Dunkelrot sehen, ihr Sehvermögen ist auch insgesamt eher schwach. Kontrastreiche schwarz-weiße Markierungen sind aus Sicht der Forschenden für die Vögel am besten sichtbar. Sie können helfen, Kollisionen mit Skiliftkabeln zu vermeiden. Außerdem sollten die Markierungen groß genug sein, damit die Vögel sie früh genug erkennen, um noch ausweichen zu können.

Die Sehtests waren ziemlich kompliziert. Denn Birkhühner sind sehr nervös. Ein erfahrener Züchter hat deshalb geholfen, die Vögel zu beruhigen.

