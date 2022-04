Eine der ältesten Schriftsprachen der Welt ist: Meroitisch.

Diese Sprache wurde in der Antike im südlichen Ägypten genutzt: Es gibt Zeugnisse, die mehr als 2.000 Jahre alt sind. Aber erst jetzt gibt es ein umfassendes Wörterbuch. Das hat ein Team um einen Archäologen der Universität Würzburg zusammengestellt. Das Wörterbuch hat sieben Bände und mehr als 20.000 Einträge. Die Übersetzungen sind auf Deutsch und Englisch.

Das Wörterbuch ist erst möglich geworden durch neue Ausgrabungen in den letzten Jahren. Im Rahmen einer Unesco-Kampagne sind in der Sahara-Region neue Textsammlungen geborgen worden. Vorher basierte das Wissen über Meroitisch vor allem auf Grabinschriften, die in der Regel sehr stereotyp formuliert waren - mit wenig Vokabular. Für das Wörterbuch hat das Team jetzt ingesamt mehr als 2.300 Texte ausgewertet.

Das Wörterbuch könnte helfen, die meroitische Kultur weiter zu erforschen. Die erlebte vor etwa 2.000 Jahren eine Blütezeit, auch durch einen Friedensschluss mit dem Römischen Reich.