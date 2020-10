Qualität vor Quantität - Das scheint für die Freundschaften von älteren Menschen zu gelten und wohl auch für die von älteren Schimpansen.

Forschende haben in einer Studie fast 20 Jahre lang rund 20 Schimpansen in einem Nationalpark in Uganda beobachtet. Darunter waren junge, aber auch hoch betagte Tiere. Das Ergebnis: Ältere Männchen pflegen immer noch Freundschaften, aber sie schließen kaum noch neue. Außerdem sind es friedliche Beziehungen, also es wird untereinander nicht gekämpft. Laut den Forschenden haben auch ältere Menschen eher wenige Freunde, mit denen es aber kaum Streit gibt.

Eine der Wissenschaftlerinnen sagt, dass die Studie helfen kann, menschliche Freundschaften besser zu verstehen.