Ob wir im Alter vergesslich werden oder nicht, hat wohl nicht nur mit unserem Gehirn zu tun, sondern vielleicht auch mit unserem Darm.

Genauer gesagt mit der Darmflora, schreibt ein Wissenschaftsteam im Fachmagazin Nature. Die Forschenden haben in Versuchen mit Mäusen herausgefunden, welche Mechanismen dahinter stecken. Sie sagen: In der Darmflora von älteren Mäusen gibt es besonders viele Bakterien, die eine bestimmte Art von Fettsäuren produzieren. Diese Fettsäuren bringen Immunzellen im Darm dazu, Entzündungs-Signale zu senden. Das schwächt den Vagusnerv, sozusagen die Datenautobahn zwischen Darm und Gehirn. Und das sorgt am Ende für schlechtere Gedächtnisleistungen.

Dass der kognitive Abbau im Alter über den Darm beeinflusst wird, hat laut dem Team aber auch gute Seiten: Man könnte die Gedächtnisleistungen vielleicht wieder verbessern, indem man den Vagusnerv gezielt stimuliert, oder indem man die Alters-Bakterien reduziert und die Darmflora damit quasi jung hält.