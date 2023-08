Bis ins hohe Alter geistig fit sein - das wünscht sich wohl jeder. Aber führt allein ein gesunder Lebensstil dazu, dass wir im Alter fit bleiben?

Um diese Frage zu beantworten, hat sich ein Wissenschaftsteam der Uni Madrid so genannte Super-Ager genauer angeschaut. Zu dieser Kategorie zählen Menschen, die über 80 sind, aber die Gehirnleistung von Mitte-50-Jährigen haben. Über fünf Jahre hinweg testete das Team Super-Ager und normal alternde Altersgenossen. Die Ü-80-Probanden durchliefen verschiedene Tests, Hirnscans und wurden zu ihren Alltagsgewohnheiten befragt.

Gehirn ist entscheidend

Dabei zeigte sich zwar, dass die Super-Ager oft einen gesünderen Lebensstil hatten. Aber dadurch allein, ließ sich der Vorsprung nicht erklären. Den Forschenden zufolge ist das Gehirn der Super-Ager entscheidend. Denn das baut graue Masse in entscheidenden Bereichen deutlich langsamer ab als in der Vergleichsgruppe. Dabei hatten die Super-Ager in ihrem Blut in etwa genauso viele Biomarker für Demenz wie ihre Altersgenossen. Die Forschenden sagen, dass es scheint, als hätten Super-Ager eine Art Schutzschild - sie sind widerstandsfähiger gegen altersbedingte Veränderungen im Gehirn. Woher das kommt und wie dieser Mechanismus funktioniert, das muss jetzt näher untersucht werden.