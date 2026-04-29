Instagram und Facebook sind offiziell erst ab 13 Jahren erlaubt - trotzdem nutzen viele Kinder die sozialen Medien früher.

Die EU-Kommission wirft jetzt dem Tech-Konzern Meta vor, Kinder nicht streng genug von seinen beiden Social-Media-Plattformen fernzuhalten. Digitalkommissarin Henna Virkkunen sagt, bei der Erstellung eines Kontos können Nutzende einfach ein falsches Geburtsdatum angeben und sich so älter machen. Das verstoße gegen das Gesetz über Digitale Dienste.

Jetzt kann Meta erstmal auf die Vorwürfe reagieren. Sollten die sich bestätigen, drohen dem US-Konzern Strafen von bis zu 6 Prozent des weltweiten Jahresumsatzes und zusätzliche Zwangsgelder.