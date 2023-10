Wüstenbewohnerin mit Pfoten, größer als ein Mensch und abgeschlagener Nase - das kann nur die beeindruckende Große Sphinx von Gizeh sein.

Aber vielleicht war es gar nicht so viel Arbeit, ihre Form aus dem Kalkstein rauszumeißeln wie gedacht. Das vermuten jedenfalls Forscher von der New York University. Wie der New Scientist schreibt, war ihnen aufgefallen, dass Lehmklumpen in strömendem Wasser oft von ganz alleine ähnliche Formen annehmen, quasi kleine Lehm-Löwen. Im Labor kneteten die Wissenschaftler einen harten, länglichen Plastikzylinder in Lehm ein und legten ihn in einen Wasserkanal. Tatsächlich tauchte genau die gleiche Form wieder auf. Um den Zylinder herum bildete sich der Kopf, darunter wurde viel weggespült, sodass ein schmalerer Hals entstand. Darunter blieb wieder mehr liegen - sozusagen als Pfoten.

Die Vermutung: Wie das Wasser könnte auch Wind Felsen so geformt haben, dass sie schon von alleine eine Art Sphinx bildeten. Die alten Ägypter mussten "nur" noch den Transport und die Feinarbeit erledigen.