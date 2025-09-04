Es gibt so Themen, zu denen die Forschung Lücken hat - weil es noch keiner geschafft hat, Bilder davon zu machen.

Den Fall gab es jetzt wieder im brasilianischen Amazonasgebiet: Da hat eine Wildtierkamera zum ersten Mal die Paarung in freier Wildbahn von einem schwarzen Jaguarweibchen mit einem gefleckten Männchen aufgezeichnet. Aus Zufall, schreibt eine Forschungsgruppe im Fachmagazin Ecology and Evolution - die Kamera hing eigentlich da, weil die Artenvielfalt in dem Gebiet untersucht wird.

Laut den Forschern geben die Aufnahmen Einblicke ins natürliche Paarungsverhalten der Großkatzen - und da gebe es kaum Unterschiede zu dem von Jaguaren in Zoos und Wildparks. Außerdem zeigte das Video, dass das schwarze Fell des Weibchens wohl keinen Unterschied macht, was das Verhalten beider Tiere angeht.

Die Forscher meinen: Die Aufnahmen helfen dabei, das Verhalten von Jaguaren in ihrer natürlichen Umgebung besser zu verstehen - das kann beim Schutz der Großkatzen nützlich sein.

