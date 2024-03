Drei Meter lang - so groß war der Flussdelfin, der vor 16 Millionen Jahren im Amazonas-Gebiet gelebt hat.

Drei Meter lang - so groß war der Flussdelfin, der vor 16 Millionen Jahren im Amazonas-Gebiet gelebt hat. Laut dem Forschungsteam, das die versteinerten Überreste des Delfins im heutigen Peru entdeckt und untersucht hat, ist es die größte je gefundene Art von Flussdelfinen. Sehr groß war wohl auch der See, in dem der Delfin damals lebte: Die Forschenden meinen, man könne fast von einem Ozean mitten im Dschungel sprechen. Vor ungefähr elf Millionen Jahren trocknete der See aber immer weiter aus, so sind wohl auch die riesigen Amazonas-Urzeit-Delfine ausgestorben. Überrascht hat die Fachleute, dass nicht die heute lebenden Amazonas-Flussdelfine die nächsten Verwandten des riesigen Urzeit-Delfins sind, sondern Flussdelfine aus Südasien. Sie haben wohl gemeinsame Vorfahren, die vor Millionen Jahren aus den Ozeanen in Süßwasser-Systeme eingewandert sind, wahrscheinlich weil es da mehr Futter und weniger Konkurrenz von anderen Meeres-Raubtieren gab.

Der Urzeit-Flussdelfin hatte wohl sehr kleine und nicht besonders gute Augen, dafür aber viele Zähne und ein Echo-Ortungs-Organ, mit dem er im trüben Flusswasser seine Beutefische aufspüren konnte.



