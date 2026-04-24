Dass alkoholfreies Bier keinen schädlichen Alkohol enthält, ist natürlich gewollt.

Doch was ist mit guten Inhaltsstoffen, die Bier auch hat? Das haben Forschende der TU München genauer untersucht, für das Vitamin B6. Sie haben 65 Biersorten analysiert - darunter 16 alkoholfreie. Und das zeigte, dass der Vitamingehalt vor allem von den Rohstoffen abhängt. Vitamin B6 im Bier stammt aus dem Getreide. Deshalb gilt: Viel Malz bedeutet viel Vitamin. Deshalb ist Bockbier mit seinem hohen Stammwürzegehalt auch der Vitamin-B6-Spitzenreiter. Ob ein Bier Alkohol enthält oder nicht, spielt offenbar keine Rolle. Im Test zeigte sich kein größerer Unterschied beim Vitamin-B6-Gehalt.

Allerdings ist wichtig, wie alkoholfreies Bier hergestellt wird. Am besten sieht es aus, wenn der Alkohol nach vollständiger Gärung entzogen wird. Dann kann der Körper das Vitamin gut aufnehmen. Wird die Gärung dagegen vorzeitig gestoppt, bleibt das Vitamin oft chemisch gebunden und ist für den Körper schwerer zugänglich. Dadurch kann auch weniger davon genutzt werden.