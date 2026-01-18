Vor einigen Monaten hat US-Präsident Donald Trump Schwangere davor gewarnt, Paracetamol zu nehmen.

Trump stellte dabei einen Zusammenhang mit Autismus beim Kind her. Auch wenn Fachleute direkt widersprochen haben, macht Trumps Behauptung im Netz weiter die Runde.

Ein internationales Forschungs-Team hat jetzt mehr als 40 bestehende Studien zu dem Schmerzmittel ausgewertet und kommt auch zu dem Ergebnis: Wenn Frauen während der Schwangerschaft Paracetamol nehmen, erhöht das beim Ungeborenen nicht das Risiko für Autismus, ADHS oder geistige Behinderungen.

Die Forschenden schreiben im Fachblatt The Lancet Obstetrics, Gynecology, & Women’s Health, dass sie sich nur auf Studien bezogen haben, die auch methodisch stark waren. Darunter fallen zum Beispiel vergleichende Geschwisterstudien.

In Deutschland wird Paracetamol als eines von wenigen Medikamenten auch während der Schwangerschaft empfohlen. Generell sagen Fachleute aber noch mal: Schwangere sollten Medikamente grundsätzlich nur nach Rücksprache mit ihrem Arzt oder ihrer Ärztin nutzen.

