Unser Körper hat immer noch so einige Geheimnisse auf Lager: zum Beispiel Speicheldrüsen, von denen man bisher nichts wusste.

So eine doppelte Drüse wurde jetzt in der Verbindung zwischen Rachen und Nasenraum entdeckt. Auf Tomografie-Aufnahmen von Krebspatienten wurde ein seltsames Etwas sichtbar, etwa vier Zentimeter lang. Ein Forscher vom Niederländischen Krebsinstitut und sein Team stellten fest: Sowas hatten alle Patienten - "das muss so". Sie waren ziemlich überrascht, denn bisher sind nur drei große Speichdrüsenpaare bekannt, etwa unter der Zunge. Das wäre das vierte Paar. Wahrscheinlich ist es dazu da, die Verbindung von Nase und Rachen zu befeuchten und den Eingang zur Eustachischen Röhre, die zum Mittelohr führt.

Zur Verteidigung aller Anatomen, die die Drüsen bisher übersehen haben: Sie sind wirklich gut versteckt, unter einem Schleimhautwulst, tief hinten im Nasenrachenraum.