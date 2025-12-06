Warum haben wir zwei Nasenlöcher - und nicht nur eins?

Die Frage hat sich das Onlineportal Popular Science von Fachleuten beantworten lassen. Es ist zwar nicht so ungewöhnlich, dass wir Dinge zwei Mal haben - schließlich haben wir auch zwei Augen und zwei Ohren, rechts und links am Kopf. Das hilft, dass wir in Stereo sehen können und Geräusche aus verschiedenen Richtungen gut hören.

Bei den Nasenlöchern können wir auch mit nur einem ganz normal atmen. Doch da ist es so, dass sich beide mit der Hauptarbeit abwechseln: Ohne dass es uns bewusst ist, atmen wir immer durch ein Nasenloch stärker als durch das andere. Das kann sich dann quasi entspannen und trocknet nicht so stark aus.



