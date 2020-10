Zu den schnellsten Tieren gehören auch Antilopen, Windhunde, Pferde und der Vogel Strauß. Alle haben etwas gemeinsam: Sie sind weder besonders groß, noch besonders klein - sie sind mittelgroß. Zwei Forscher des Royal Veterinary College der University of London glauben, dass das kein Zufall ist.



In ihrer Studie in den Biology Letters schreiben sie, dass große Tiere nicht schnell rennen können, weil ihre Muskeln rein mechanisch nicht in der Lage sind, die nötige Energie dafür zu liefern. Ganz kleine Tiere brauchen weniger Energie pro Schritt, haben aber so kurze Beine, dass sie für hohe Geschwindigkeiten sehr viele sehr schnelle Schritte machen müssten - eine unmögliche Muskelarbeit, erklären die Wissenschaftler. Mittelgroße Tiere haben ihnen zufolge den idealen Mix, bei dem die Muskeln nicht zu viel Arbeit leisten müssen und die Schritte lang genug sind.