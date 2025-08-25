Vorhersagen sind immer schwierig - weil es um die Zukunft geht.

Doch die Wissenschaft lässt sich einiges an Methoden und Tricks einfallen, um Prognosen hinzubekommen. Und das klappt auch oft ziemlich gut - das zeigt jetzt noch mal eine Studie im Fachjournal Earth's Future. In der wurde untersucht, wie gut Klimaforschende vor 30 Jahren den Anstieg des Meeresspiegels vorhergesagt haben. Im Bericht des Weltklimarats von 1996 stand damals als Prognose für ein mittleres Klimawandel-Szenario: Der Meeresspiegel würde in den nächsten 30 Jahren um acht Zentimeter ansteigen. Die Messungen bis heute zeigen: Es sind neun Zentimeter geworden. Die Prognose war also wirklich sehr gut - obwohl damals noch viel weniger zu Meeresströmungen und Eisschmelze bekannt war als heute. Für das Studienteam belegt das klar, wie gut Klima-Prognosen schon damals waren - und es auch heute sind.