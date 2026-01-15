Archiv für Eisbohrkerne eröffnet

In der Antarktis entsteht ein einzigartiges Klima-Archiv der Erde - mit Eisbohrkernen aus aller Welt. Es ist gerade eröffnet worden.

Ziel ist es, kommenden Generationen ein Archiv zu hinterlassen, das mit künftigen Technologien völlig neue Einblicke in die Klimageschichte der Erde ermöglicht. Das Klima-Archiv in der Antarktis befindet sich in einer 35 Meter langen Höhle, zehn Meter unter der Oberfläche, so dass dort konstant rund minus 50 Grad herrschen. In der Höhle sind jetzt die ersten Eisbohrkerne eingelagert – darunter Proben aus den europäischen Alpen.

In Eisbohrkernen sind wertvolle Informationen über das Klima der letzten Jahrtausende gespeichert. Einer der Initatoren des Projektes spricht von einem Wettlauf gegen die Zeit: Durch den Klimawandel schmelzen weltweit Gletscher – und mit ihnen unwiederbringliche Klima-Daten. In Zukunft sollen weitere Eisproben aus den Alpen, den Anden, dem Himalaya und aus Zentralasien hinzukommen.