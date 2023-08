Eselspinguine sehen ganz pinguin-typisch so aus, als hätten sie einen Frack an - vorne weiß und am Rücken komplett schwarz.

Jetzt haben Forschende aber einen ungewöhnlichen Eselspinguin in der Antarktis entdeckt. Sein Rücken ist wie bei allen anderen Pinguinen schwarz, sein Bauch ist aber sehr dunkel. Es sieht aus, als würde er ein graues Hemd tragen.

Dabei handelt es sich laut den Forschenden nicht um Schmutz, sondern um einen Gendefekt. Es ist weltweit erst der zweite Eselspinguin, der so aussieht. Der erste lebte vor 25 Jahren. Ein Farbstoff ist schuld Laut den Forschenden hat der dunkle Pinguin zu viel Melanin. Dieser schwarze Farbstoff färbt seine Federn dunkel. Das scheint aber keine negativen Folgen für den Pinguin zu haben: Er ist wohl keine leichte Beute für Raubtiere und auch die anderen Pinguine in der Kolonie gehen normal mit ihm um. Es könnte aber trotzdem sein, dass er es bei der Partnersuche schwieriger hat. Es wurden auch schon andere Pinguine mit ungewöhnlichen Farben gesichtet - von fast ganz weiß bis fast ganz schwarz.