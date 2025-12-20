Eine Flaschenpost hat mindestens 15.000 Kilometer rund um die Antarktis zurückgelegt - und wurde dann in Tasmanien gefunden.

Ein Geowissenschaftler des Alfred-Wegener-Instituts hatte sie im Februar 2023 auf der Rückreise von einer Expedition in der Drake-Passage ins Meer geworfen – als Nachricht für seine Kinder. Zweieinhalb Jahre später meldete sich ein Finder von der kleinen australischen Insel per E-Mail. Er hatte die Flasche schon im August 2025 an der abgelegenen Westküste Tasmaniens entdeckt. Weil ein Brief aber als unzustellbar zurück kam, musste er erst online nach dem Absender recherchieren, um ihn kontaktieren zu können.

Auch wissenschaftlich ist der Fund interessant: Nach Angaben des AWI muss die Flaschenpost im Uhrzeigersinn mit dem Antarktischen Zirkumpolarstrom um den Kontinent gedriftet sein. Für die Strecke von mindestens 15.000 Kilometern benötigte sie höchstens 900 Tage. Ozeanografische Modelle sollen jetzt genauer rekonstruieren, wie die Flasche aus der Meeresströmung an die tasmanische Küste gelangte.