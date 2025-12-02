Die Ozonschicht ist wichtig für unser Leben auf der Erde. Denn die schützt uns vor der schädlichen UV-Strahlung der Sonne.

Allerdings wurde dieses Schutzschild lange kaputt gemacht - durch FCKW zum Beispiel. Das Verbot solcher Chemikalien vor 40 Jahren war deshalb sehr wichtig.

Denn inzwischen gibt es wieder gute Nachrichten zur Ozonschicht. Dieses Jahr etwa hat sich das Ozonloch über der Antarktis besonders früh geschlossen - nämlich schon am 1. Dezember. Das ist so früh, wie seit 2019 nicht mehr. Und: Es war auch das kleinste Loch seit fünf Jahren. Das meldet das EU-Erdbeobachtungsprogramm Copernicus.

Es zeigt, dass sich die Ozonschicht in der Stratosphäre tatsächlich erholt. Bis das Loch über der Antarktis gar nicht mehr auftaucht, dauert es aber noch eine Weile. Fachleute schätzen, dass das erst in 25 bis 40 Jahren soweit ist.

