In der Antarktis schmilzt das Eis - und verstärkt wird das offenbar durch den wachsenden Tourismus in die Region.

Davor warnt ein Forschungsteam unter Leitung der Uni Rio de Janeiro im Fachmagazin Science Advances. Das Problem: Die Touri-Schiffe stoßen Ruß aus, der das Eis schwarz färbt. Das absorbiert dadurch mehr Sonnenlicht und schmilzt schneller. Die Forschenden haben untersucht, wie dick die Rußschicht im östlichen Teil der Antarktis ist und dabei ein Muster entdeckt.

Zum einen lagert sich viel Ruß ab, wenn in Südamerika Waldbrandsaison ist - zum anderen auch während der Reisesaison im antarktischen Sommer. Schifffahrten in die Antarktis haben laut den Forschenden in den letzten 20 Jahren stark zugenommen - von unter 200 auf mehr als 500 in der letzten Saison. Mittlerweile hat sich laut den Forschenden dadurch auch die Hauptruß-Zeit verschoben: vom antarktischen Frühling in den Sommer - wenn das Eis sowieso schon schneller schmilzt.

Die Forschenden fordern von den Reiseagenturen technische Lösungen, damit die Schiffe weniger Ruß ausstoßen - oder den Tourismus in der Antarktis zu reduzieren.