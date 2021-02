Absolute Dunkelheit, um die minus zwei Grad und darüber 900 Meter Eisdecke: Das sind die Bedingungen im Meer mitten in der Antarktis. Forschende hätten nicht gedacht, dass sie da Lebewesen finden - das haben sie aber.

Sie fanden welche, die so ähnlich aussehen wie Schwämme, und eine Spezies, die sie noch nicht kannten. Sie alle klebten an einem Stück Felsen. Laut den Forschenden ist es das erste Mal, dass unter so einer dicken Eisdecke Lebewesen und ein hartes Stück Felsen gefunden wurden - noch dazu ungefähr 1500 Kilometer weit weg von der nächsten Photosynthese-Quelle.