Die Evolutions-Geschichte des Menschen ist keine gerade Linie - es gab mehrere Menschenarten, die manchmal sogar parallel lebten.

Einige davon starben aus, andere wurden zum Vorfahren des Homo sapiens - also von uns. Jetzt gibt es einen interessanten neuen Fund aus Ostafrika, über den Forschende im Fachjournal Nature berichten. In Äthiopien wurden fossile Überreste gefunden, die zwischen 2,6 und drei Millionen Jahre alt sind - das ist genau die spannende Zeit, als sich die ersten Urmenschen, also die Gattung Homo, entwickelte.

Die Forschenden haben die fossilen Zähne genauer analysiert. Und sie sagen: Teilweise gehörten die Zähne zu Urmenschen, die damals lebten - zu sehr frühen Homo-Vertretern. Aber andere Zähne gehörten zu Vormenschen vom Typ Australopithecus - das ist die Gattung, zu der auch die bekannte "Lucy" gehörte.

Eigentlich dachte man, dass diese Vormenschen in Ostafrika damals schon ausgestorben waren. Aber die neuen Funde zeigen, dass Vormensch und Urmensch dort vor mehr als 2,5 Millionen Jahren gleichzeitig lebten. Ob sie Konkurrenten waren oder vielleicht zusammenlebten - so wie Homo sapiens und Neandertaler -, ist noch unklar.

