Dazu müssen die Frauen zuerst einen Online-Fragebogen ausfüllen, in dem zum Beispiel Gründe abgefragt werden, die gegen die Pille sprechen. Dann wird ein elektronisches Rezept an die Patientin geschickt. Das soll Zeit und lange Wege sparen.

Ein Forschungsteam hat im Bundesstaat Kalifornien in 45 Fällen untersucht, ob die Ärztinnen und Ärzte bei der Online-Visite genauso sorgfältig sind wie bei einem Gespräch in der Praxis. Dazu haben die Forschenden in den Fragebögen verschiedene Gründe angegeben, wegen denen eigentlich keine Pille verschrieben werden dürfte. Sie schreiben, dass in 93 Prozent der Fälle korrekterweise kein Online-Rezept für die Pille ausgestellt wurde.

Außerdem zeigte sich, dass die Online-Visite mit im Schnitt 7,5 Minuten zwar deutlich kürzer war als ein normaler Arztbesuch. Trotzdem wurde zielgerichtet auf die Bedürfnisse und Wünsche der Patientinnen eingegangen.