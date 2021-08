"Damnatio ad Bestias" - dieses Urteil bedeutete im alten Rom einen grausamen Tod: Der Gefangene wurde Raubtieren - oft waren es Löwen - zum Fraß vorgeworfen.

Die Gefangenen mussten sich ohne Waffen oder Schutzausrüstung gegen die Tiere zur Wehr setzen. Hunderte Zuschauer kamen, um sich dieses Spektakel in einer Arena anzuschauen. All das weiß man, weil es aus dem antiken Rom Darstellungen darüber gibt, was da passierte und wie das ablief. Ein Fund aus dem heutigen Großbritannien zeigt: Auch in früheren römischen Provinzen wie Britannien könnte es solche Hinrichtungen gegeben haben.

Hinweise liefert ein Türgriff

Grund für die Annahme ist ein Türgriff aus Bronze, der nahe der Stadt Leicester gefunden wurde. Er zeigt einen Löwen, der den Oberkörper eines Mannes gepackt hat. Die Männerfigur hat lange Haare und einen buschigen Bart - so wurden damals oft Leute dargestellt, die als "Barbaren" hingerichtet wurden.