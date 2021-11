Das ist sicher individuell unterschiedlich, aber ein internationales Forschungsteam berichtet jetzt von zwei konkreten Anzeichen für eine besondere Anziehungskraft - und zwar abgestimmte Herzfrequenz und schwitzige Hände.

Das haben die Forschenden in verschiedenen Experimenten festgestellt, über die sie im Fachmagazin Nature Human Behavior berichten. Dabei wurden Freiwillige in eine Art Dating-Kabine gesteckt - also ein kleiner geschlossener Raum mit einem Tisch und zwei Stühlen auf den gegenüberliegenden Seiten. In der Mitte war eine Trennwand, um zu kontrollieren, wann und wie lange die Menschen sich sehen konnten. Dabei wurden drei Sachen gemessen: die Augenbewegungen der Teilnehmenden, ihre Herzfrequenz und wie schwitzig ihre Handflächen waren. Zusätzlich sollten die Menschen jeweils nach kurzen Kontakten sagen, wie attraktiv sie ihr Gegenüber fanden.

Dabei zeigte sich: Wenn sich zwei Teilnehmende besonders attraktiv fanden, dann glich sich ihre Herzfrequenz an und auch ihre Hände schwitzten ähnlich stark.