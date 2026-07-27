Wer kennt diese Pflanze? Und diesen Vogel?

Die Antwort haben mittlerweile Apps auf dem Smartphone für uns. Nur doof, dass die gerade in der Natur nicht immer funktionieren, wenn es zum Beispiel im Wald oder Hochgebirge kein Netz gibt.

Ein Team der TU Chemnitz, der Uni Würzburg und vom Nationalpark Bayerischer Wald hat jetzt eine App entwickelt, die ohne Internet auskommt. Die Forschenden haben ein KI-Modell dazu so optimiert und verkleinert, dass es direkt vom Smartphone aus ausgeführt werden kann und auch offline funktioniert.

Die App Birdnet Live erkennt fast 9000 Vogelstimmen, außerdem viele Säugetier-, Insekten- und Amphibienarten. Davon sollen vor allem Fachleute aus Forschung und Naturschutz profitieren. Die App zeichnet die Tierstimmen auch auf, sodass man sie später auswerten und mit anderen Fachleuten teilen kann.

