Von Popcorn bis Chips - bei vielen Snacks können wir einfach nicht aufhören zu essen, obwohl wir eigentlich satt sind.

Ein Grund dafür könnte sein, dass wir solche Snacks ständig vor Augen haben. Das schreibt ein Forschungsteam im Fachmagazin Appetite. Im Experiment spielten knapp 80 Testpersonen ein Spiel, bei dem sie als Belohnung Bilder von süßen und salzigen Snacks gezeigt bekamen. Einen der Snacks durften sie danach essen, so viel bis sie satt waren.

Eine Messung der Hirnaktivität zeigte aber: Selbst als die Testpersonen keinen Bissen von dem Snack mehr wollten, sendete ihr Gehirn weiter Belohnungs-Signale, wenn sie Bilder davon sahen. Und das führt laut dem Team dazu, dass wir Snacks trotz Sättigungsgefühl nur schwer widerstehen können - egal wie viel Selbstdisziplin wir sonst haben.

Die Forschenden sagen: Wenn unser Gehirn einmal gelernt hat, dass Snacks eine Belohnung sind, dann überlagert wohl schon ihr Anblick die natürliche Appetitkontrolle des Körpers. Und dann fällt es schwer, in einer Welt voller Werbung und Supermärkten an jeder Ecke ein gesundes Körpergewicht zu halten.