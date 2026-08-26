Die Bundesregierung plant, dass ein Attest ab dem ersten Krankheitstag Pflicht wird.

Eine Umfrage, die der Sozialverband VdK in Auftrag gegeben hat, zeigt: Das könnte nach hinten losgehen. Eigentlich soll die Attestpflicht ja eine Hürde sein - damit sich Leute nicht so schnell krankmelden. Genau das Gegenteil könnte laut Umfrage aber passieren - nämlich, dass die Fehlzeiten eher länger werden.

Der Tagesspiegel berichtet: 21 Prozent haben bei der Umfrage angegeben, dass sie sich vorsorglich länger krankschreiben lassen würden, als eigentlich notwendig wäre. Um nicht nochmal zum Arzt zu müssen, falls die Krankheit doch länger dauert.

14 Prozent haben außerdem gesagt, dass sie sich eher gar kein Attest besorgen und krank zur Arbeit gehen würden, um nicht in eine Praxis zu müssen. Das würde dann zu einem höheren Ansteckungsrisiko bei Kolleginnen und Kollegen führen.