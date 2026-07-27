Ein neuer Kollege im Büro?

Das ist in den letzten Jahren häufiger geworden. Denn nach Zahlen des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung ist die berufliche Mobilität seit 2013 deutlich gestiegen. 2024 wechselten 13 Prozent mehr Leute in einem Jahr ihren Job als 2013. Männer häufiger als Frauen. Warum jemand wechselt, hat wohl vor allem mit dem Gehalt zu tun. Wer in unattraktiven oder schlecht bezahlten Jobs arbeitete, wechselte häufiger. Und gutbezahlte Jobs waren öfter das Ziel als schlechter bezahlte.

Den Anstieg erklären die Fachleute mit der wirtschaftlichen Lage: So lange die gut war und Arbeitskräfte gesucht wurden, haben auch mehr Leute gewechselt. Der Höhepunkt der Mobilität war 2023 erreicht. Dabei könnte gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten die Bereitschaft zum Jobwechsel helfen. Wenn Menschen bereit sind, angeschlagene Branchen zu verlassen und in Berufe zu wechseln, wo Fachkräfte dringend gesucht werden.



