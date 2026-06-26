Was wäre ein Arbeitsplatz ohne die lieben Kolleginnen und Kollegen?

Eine Studie der Berliner Rockwool Foundation sagt sogar: Gerade am Anfang können die mitprägen, wie erfolgreich unsere Karriere verläuft. Das Team hat Sozialversicherungsdaten ausgewertet, um den Werdegang von ungelernten Arbeitskräften zu verfolgen.

Wer beim Start ins Berufsleben mit gut ausgebildeten Fachkräften zusammenarbeitete, verdiente fünf Jahre später im Schnitt rund vier Prozent mehr Geld als der Durchschnitt. Andere ungelernte Arbeitskräfte als Kollegen schadeten der Karriere und dem Verdienst dagegen eher. Die Forschenden vermuten, dass ungelernte Arbeitskräfte öfter um die gleichen Stellen in der Firma konkurrieren. Das behindert die Karriere. Mit den gut ausgebildeten Kollegen gibt es weniger Konkurrenz um Beförderungen - die teilen dafür öfter ihr Fachwissen und wirken als Mentor.

Bei Männern waren diese Effekte ausgeprägter als bei Frauen. Und sie profitierten zusätzlich noch stärker von häufigen Jobwechseln - hin zu besser bezahlten Stellen.



