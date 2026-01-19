Was muss ich mitbringen, um nach Studium oder Ausbildung einen Job zu finden?

Die meisten Unternehmen sagen: Vor allem Softskills. Das hat eine Umfrage des Ifo-Instituts ergeben. Knapp zwei Drittel der befragten Unternehmen wünschen sich von Berufseinsteigerinnen und -einsteigern Kommunikations- und Teamfähigkeit. Eine Mehrheit legt auch Wert auf Lernfähigkeit und, dass man sich gut anpassen kann. Nur knapp die Hälfte sagt, dass die Fachkenntnisse das Wichtigste sind.

Bei der Umfrage kam auch raus: KI übernimmt immer mehr Tätigkeiten, die sonst Berufsanfänger machen. 14 Prozent setzen dabei schon auf KI, 40 Prozent rechnen damit, dass KI in den nächsten Jahren die Arbeiten übernimmt. Trotzdem gehen die meisten Unternehmen davon aus, dass sie in den kommenden Jahren genauso viele Stellen für Berufsanfänger anbieten werden wie jetzt.