In Deutschland machen zu viele Menschen "Dienst nach Vorschrift".

Das Analyse-Institut Gallup hat zur Arbeitsmotivation und der emotionalen Bindung an den Job rund 1700 Beschäftigte ab 18 Jahren interviewt. Dabei ist herausgekommen, dass drei Viertel innerlich schon gekündigt haben. Nur jede zehnte Person fühlt sich der Firma stark verbunden und war jeden Tag bereit, etwas mehr zu machen.

Die fehlende emotionale Bindung führte auch zu mehr Fehlzeiten und Arbeitsplatzwechsel. Laut den Berechnungen hat das die Volkswirtschaft letztes Jahr bis zu 140 Milliarden Euro gekostet.

Die Forschenden sagen: Hier geht's um ein Führungsproblem. Um produktiver zu werden raten sie den Firmen, ihre Mitarbeitenden empathischer an sich zu binden und die Arbeitsbedingungen zu verbessern.