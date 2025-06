Mehr Chefinnen = Mehr Sicherheit

Auch in den USA sitzen immer noch weniger Frauen in Firmenvorständen als Männer.

Dabei hat es einige Vorteile für Unternehmen, auch weibliche Vorstandsmitglieder zu haben. Untersuchungen haben schon gezeigt, dass solche Firmen oft besser performen, zum Beispielf finanziell oder in Sachen Produktqualität. Eine Studie aus den USA ergänzt jetzt: Frauen in Vorständen sorgen auch für mehr Sicherheit.

Das Team hat sich Daten zur Arbeitssicherheit von knapp 270 Unternehmen angeschaut - und schreibt im Journal of Operations Management, dass es weniger Unfälle und Verletzungen in Firmen gab, wenn in deren Vorständen mehr Frauen saßen. Die Forschenden vermuten, dass solche Vorstandsrunden der Sicherheit im Job eine höhere Priorität einräumen - und eher Rücksicht auf Mitarbeitende nehmen. Das Team hat auch festgestellt, dass es nicht reicht, irgendwelche Vorstandspositionen mit Frauen zu besetzen - besonders wirksam ist ihr Einfluss, wenn sie Schlüsselpositionen in wichtigen Ausschüssen besetzen.