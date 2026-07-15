Wasserkocher und Ladekabel bald ohne Sicherheits-Prüfung

Wer im Büro eine Kaffeemaschine aufstellen will, oder ein Ladekabel anschließen will, muss die Geräte aus Sicherheitsgründen im Moment erst überprüfen lassen.

Das fällt bald weg. Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas sagt: Bestimmte Arbeitsschutz-Regeln soll es nicht mehr geben - damit Arbeitnehmende und Betriebe weniger Aufwand haben.

Das Arbeitsministerium will noch mehr vereinfachen. Zum Beispiel sollen arbeitslose Menschen ihre Beratungstermine mit der Bundesagentur für Arbeit auch online per Videoschalte machen können. Und sie müssen auch nicht mehr wie im Moment täglich den Briefkasten leeren, sondern es soll reichen, wenn sie per Mail erreichbar sind.