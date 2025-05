Aber: Wertschätzende Kolleginnen und Kollegen können helfen, das zeigt eine kleine Studie im Fachblatt Work & Stress. Drei Forschende haben Daten von gut 70 Beschäftigten aus verschiedenen Branchen gesammelt. Die sollten über mehrere Tage Fragen beantworten, zum Beispiel dazu, wieviele Aufgaben sie on top bekommen haben, die sie entweder unnötig fanden, oder die über ihre Rolle und Fähigkeiten hinausgingen. Außerdem sollten die Beschäftigten eintragen, wie sehr sie sich im Team wertgeschätzt fühlten.

Ergebnis: An Tagen, wo die Mitarbeitenden mehr belastende Aufgaben als sonst bekamen, fühlten sie sich oft verbittert - bis in den Feierabend hinein. Das passierte vor allem an Tagen, wo sie weniger Wertschätzung von ihren Kollegen bekamen. Für die Studienautoren zeigt das nochmal, wie wichtig es ist, dass Arbeitgeber ein positives Umfeld schaffen, in dem ihre Mitarbeitenden genug wertgeschätzt werden.