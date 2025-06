Sicher soll der Job sein und das Gehalt muss stimmen - so lässt sich eine Umfrage dazu zusammenfassen, was bei der Arbeitsplatzwahl wichtig ist.

Das Beratungsunternehmen Strategy& hat 1000 Beschäftigte in Deutschland befragt und dabei rückten zwei traditionelle Faktoren in den Vordergrund. Die meisten sagten: Ein sicherer Arbeitsplatz und ein gutes Gehalt ist ihnen am wichtigsten. Weniger bedeutend sind demnach Extraleistungen des Arbeitgebers wie Kinderbetreuung oder Sportangebote. Und auch die Frage, ob die Arbeit sinnvoll ist, spielte für die Befragten eine kleinere Rolle.

Work-Life-Balance für Jüngere wichtiger

Klare Unterschiede gab es bei der Work-Life-Balance: Die war für 45 Prozent der Jüngeren sehr wichtig, aber nur für 33 Prozent der älteren Beschäftigten.

Es wurde auch gefragt, was den Menschen bei der Wahl des Arbeitsplatzes am unwichtigsten ist. Da sagten die meisten Dienstreisen.