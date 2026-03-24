Die Neandertaler lebten vor dem modernen Menschen in Europa. Beide Menschenarten haben sich auch getroffen - es gab sogar gemeinsame Kinder. Doch verschwanden die Neandertaler irgendwann.

Dazu liefert jetzt eine Studie im Fachmagazin PNAS ein weiteres Puzzlestück: Die Forschenden haben die DNA von späten Neandertalern analysiert - und zwar vom äußersten Westen Europas bis ganz in den Osten. Ergebnis: Fast alle gehörten derselben genetischen Linie an. Wahrscheinlich stammten sie von einer kleinen Gruppe Neandertaler ab, die als einzige ein großes Aussterben vor rund 65.000 Jahren überlebt hat, wohl in einer Kältephase.

Diese Neandertaler breiteten sich dann von Südwestfrankreich aus wieder aus. Sie waren aber genetisch nicht mehr so vielfältig. Das könnte am Ende zu ihrem endgültigen Aussterben beigetragen haben, vor rund 40.000 Jahren. Dann setzte sich der Homo sapiens durch.