Die Cheops-Pyramide bei Gizeh ist eins der sieben Weltwunder der Antike - und ein Paradebeispiel für die Baukunst im alten Ägypten.

Eins der Rätsel dieses Pyramiden-Grabmals ist seine erstaunliche Erdbeben-Sicherheit. Die Pyramide steht seit fast 4500 Jahren - und keins der zahlreichen Erdbeben in der Region konnte ihr etwas anhaben. Ein Team aus Fachleuten aus Ägypten und Japan wollte mehr darüber wissen, warum das Bauwerk Schwingungen so gut ausgleicht. Dafür haben die Fachleute mit einem speziellen Verfahren die Frequenzen außerhalb und innerhalb der Pyramide gemessen.

Dabei fiel auf, dass das Schwingungsmuster innerhalb des Bauwerks meist sehr einheitlich ist - mit deutlich höheren Frenquenzwerten als draußen im Boden. Die Forschenden sagen: Der Frequenzunterschied sorgt dafür, dass verstärkte Schwingungen zum Beispiel bei Erdbeben drinnen besser aufgefangen werden - das macht das Gebäude.

Zusätzlich wird die zentrale königliche Grabkammer in der Pyramidenmitte durch eine Ausgleichskammer geschützt. Auch die fängt Schwingungsverstärkungen ab, die sich sonst vom Boden ausgehend nach oben weiter verstärken könnten.