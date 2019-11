Es geht um eine Steintafel, auf der die Geschichte der Arche Noah beschrieben wird, die es auch in die Bibel geschafft hat. Die Tafel ist 3000 Jahre alt und stammt aus der Zeit der Babylonier, aus der Gegend, in der heute Syrien und der Irak liegen. Der Text soll von einem babylonischen Gott stammen und beschreibt, was der Menschheit passieren wird.

Schon die Babylonier haben bewusst manipuliert

Der britische Wissenschaftler sagt, dass die Worte unterschiedlich interpretiert werden können. Die Sätze könnten zum Beispiel heißen, dass es Essen regnen wird. Die Worte können aber auch so gedeutet werden, dass vor einer großen Flut gewarnt wird. Laut dem Wissenschaftler ist diese doppeldeutige Wortwahl ein Beispiel für eine Nachricht, die darauf abzielt, dass sie falsch verstanden wird. Es sei eine ganz bewusste Manipulation mit Worten - so wie Falschnachrichten heute.