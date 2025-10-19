Ein Dinosaurier mit langem Hals, erwachsen etwa 18 Kilo schwer und zwei Meter lang - sein Fossil hat ein Paläontologie-Team in den argentinischen Anden entdeckt.

Die Gruppe schreibt im Fachblatt Nature, dass es ein seltener Fund ist: Das Skelett ist fast komplett erhalten, und der Saurier lebte wohl vor rund 230 Millionen Jahren. Das macht ihn zu einem der ältesten bisher bekannten Dinos. Die Forschenden haben die neue Art Huayracursor jaguensis genannt.

Sie gehörte laut dem Team zu einer frühen Gruppe pflanzenfressender Langhals-Dinosaurier. Zu der gehören auch erst später entstandene Riesen wie der mehr als 30 Meter lange Argentinosaurus.

Die neue Art hat einen deutlich längeren Hals und auch einen größeren Körper als die meisten seiner Zeitgenossen, sagt einer der Forscher. Das bestätigt dem Team, dass es diese Merkmale schon sehr früh und auch gleichzeitig bei manchen Sauriern gab.

Der Fundort auf über 3.000 Metern Höhe im Nordwesten Argentiniens gilt als besonders reich an Fossilien. Dort haben Forschungsteams in den letzten Jahren schon mehrere frühe Dinosaurierarten gefunden.

