Rentiere haben eine Sommer- und eine Winter-Augenfarbe.

Dafür sorgt eine lichtreflektierende Schicht, die wir auch von Katzenaugen kennen. Im Sommer sorgt die bei Rentier-Augen für einen golden Schimmer und im Winter für blaue Augen. Gleichzeitig können Rentiere dadurch im Winter besser sehen - konkret nehmen sie UV-Licht besser wahr. Das Forschungsteam einer Studie in Schottland hat jetzt herausgefunden, dass das Rentieren bei der Futtersuche hilft: Sie finden so ihr Lieblingsfutter besser - Flechten. Die schlucken besonders viel UV-Licht und sind für die Rentier-Augen dadurch dunkle Punkte in einer hellen, UV-reflektierenden Landschaft.

Die hohe UV-Empfindlichkeit im Winter ist aber auch ein Problem für die Augen - Stichwort Schnee-Blindheit. Die Forschenden vermuten, dass die Rentiere das mit schützenden Elementen aus ihrer Nahrung ausgleichen. Genau in den Flechten sind etwa Antioxidantien enthalten, die für einen Zellschutz sorgen.