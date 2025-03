Seit in der Arktis die Eisdecke gemessen wird, war sie wohl noch nie so klein wie dieses Jahr.

Das ergibt sich aus Daten der US-Klimabehörde NSIDC - National Snow and Ice Data Center - die sich mit Schnee und Eis beschäftigt. Normalerweise erreicht das Meereis in der Arktis jedes Jahr kurz vor Ende des Winters seine größte Ausbreitung - aber bei einer Messung zu diesem Zeitpunkt. am 22. März 2025, war die Eisdecke diesmal extrem gering. Laut vorläufigen Ergebnissen hatte sich das Eis nur auf rund 14,33 Millionen Quadratkilometer ausgebreitet. Und weiter wird es sich dieses Jahr wohl auch nicht mehr ausbreiten.

Die Forschenden sagen: In der Arktis gab es noch nie so wenig Meereisfläche seit Beginn der Satellitenmessungen vor fast 50 Jahren. Der vorherige Negativrekord beim Meereis kam aus dem Jahr 2017 - und da waren es noch 80.000 Quadratkilometer mehr gewesen als jetzt.

Vermutlich wurde das Eiswachstum verlangsamt, weil die Temperaturen sowohl in der Arktis als auch in den umliegenden Meeren 1 bis 2 Grad Celsius über dem Durchschnitt lagen.