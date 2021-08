Für viele geht beim Grillen der Genuss schon vor dem ersten Bissen los: Wenn es lecker riecht.

Problemfall Veggie-Eigengeruch

Der Forscherin zufolge kam nur eine der acht fleischlosen Alternativen nah an das Original heran: Sie entfaltete immerhin drei der fünf Aromen. Das Schwierige: Fleisch riecht roh kaum, entwickelt beim Braten aber einen intensiven Geruch. Pflanzenburger haben dagegen meist einen Eigengeruch - der dann von den Herstellern mit Gewürzen überdeckt wird. Das führt dazu, dass die fleischlosen Burger beim Braten stark nach Knoblauch oder Barbecue riechen.



Der Forscherin zufolge probieren mehr Menschen fleischlose Alternativen, wenn sie so nah wie möglich an das Original herankommen. Als nächstes will sie den perfekten Geruch für fleischlose Burger herstellen.