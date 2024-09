Manchmal brauchen Bäume ein bisschen Starthilfe:

Zum Beispiel einen Draht, damit Wild die kleinen Sprösslinge nicht anknabbert. Auf den Marianen-Inseln im Pazifik helfen Forschende mit Spiegeln nach. Es geht um eine sehr seltene Baumart aus der Familie der Hülsenfrüchte, die nur auf zwei der Inseln heimisch ist. Um die bedrohte Art zu retten, werden zum Teil Setzlinge gezüchtet und ausgewildert. Allerdings ist die Überlebenschance nicht sehr hoch. Ein Problem: Unten auf dem Waldboden kommt nur wenig Sonnenlicht an.

Darum hat ein Wissenschaftler der Uni Guam mit seinem Team kleine Spiegel um die Setzlinge gelegt. Ergebnis: Mehr als 70 Prozent des Sonnenlichts wurden zum Teil reflektiert - die Bäumchen hatten also mehr Licht. So konnten die Überlebensraten um 160 Prozent und das Wachstum um mehr als 170 Prozent gesteigert werden - also fast verdreifacht werden.

Die Idee dazu hatten sie aus der Landwirtschaft. Da werden seit Jahrzehnten farbige Plastikfolien eingesetzt, um Licht zu reflektieren und die Erträge zu steigern.