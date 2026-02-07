Eine Schnecke auf den Bermuda-Inseln ist offiziell vorm Aussterben gerettet worden.

Das haben Fachleute der Nachrichtenagentur AFP gesagt. Die Expertinnen und Experten haben die Land-Schnecken über Jahre in einem englischen Zoo gezüchtet und erfolgreich wieder auf der Inselgruppe im Nordatlantik ausgesiedelt. Laut einer Studie, die demnächst im Fachjournal Oryx erscheinen soll, haben sich die Schnecken in sechs Gebieten auf Bermuda erfolgreich ausgebreitet. Ihr Überleben bleibt aber gefährdet, durch den Klimawandel, menschliche Eingriffe in ihren Lebensraum und durch eingeschleppte Feinde. Zum Beispiel die invasive Wolfsschnecke, die andere Schneckenarten frisst.

Der englische Zoo arbeitet auch daran, eine weitere Bermuda-Landschneckenart nachzuzüchten.