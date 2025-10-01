In Sachsen zahlt die EU mehrere Millionen Euro, um Feldhamster zu schützen.

Ziel ist, in den nächsten sechs Jahren eine Hamster-Population aufzubauen, die sich selbst erhalten kann. Laut dem sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie hat das Projekt (LIFE4HamsterSaxony) einen Umfang von mehr als 12 Millionen Euro und wird von der EU gefördert.

Gemeinsam mit den Landwirtschaftsbetrieben sollen Maßnahmen entwickelt, erprobt und eingeführt werden, die der bedrohten Art helfen, zum Beispiel werden feldhamsterfreundliche Pflanzen angebaut. Die Tiere sind Deutschlandweit akut von Aussterben bedroht.

Unterstützt wird das vom Zoo Leipzig. Der hat mit Landesgeldern Hunderte Hamster gezüchtet, die den Bestand unterstützen und ausgewildert werden.